La smentita del deputato di Fratelli d'Italia

“Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona”.

Così su Facebook Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia, assessore al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, riferendosi all’apertura che il sito del catanese Corona – Dillinger News – dedica alla presidente del Consiglio dei Ministri che titola: “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che…”, corredando il post con una fotogallery in cui Messina e Meloni appaiono insieme.

Cosa c’è scritto su Dillinger News

Nell’articolo di Livia Presti si legge: “Alcune voci che arrivano dalla Sicilia ci regalano un nome e una suggestione che per adesso non è nulla di più che una voce maligna, ma che, a sentire i soliti bene informati, potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di serio: ‘La Meloni avrebbe una relazione da qualche tempo con l’assessore Manlio Messina’. Vero, falso? Semplici dicerie o scoop del momento? Piatto ricco mi ci ficco, tanto più che Manlio è un amico d’infanzia proprio di Fabrizio Corona e mai amicizia fu – in caso di gossip – più pericolosa”.

Poco più avanti nel post l’insinuazione si fa più pressante: “Da qualche tempo le visite di Giorgia a Catania si sarebbero fatte più frequenti… e basta guardare l’istagram di Manlio Messina per ‘scoprire’ molte foto di loro due insieme. Spesso vicini, spesso abbracciati. Anche se manca la pistola fumante di un ‘qualcosa di più’ si capisce che sono molto amici. Qualcuno si sbottona, parla di un rapporto molto stretto ma ‘Manlio è sposato’. Possibile che sia lui a far battere il cuore alla Giorgia nazionale? Difficile dirlo, non sarebbe la prima volta. Ma potrebbe trattarsi benissimo di una voce… ma come dicevano gli antichi “Vox populi, vox Dei…””.

Tutto questo nel giorno in cui la presidente del Consiglio dei Ministri ha ufficialmente dichiarato conclusa la sua relazione con Andrea Giambruno dopo i fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia.

Sulla pagina Facebook del deputato di FDI tanti i commenti di solidarietà ma anche c’è chi gli chiede di denunciare l’ex re dei paparazzi per diffamazione perché “non si rovinano le famiglie per lo share di un poveraccio senza arte né parte che vive solo di visibilità”.