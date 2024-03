Lo ha comunicato lo Stato Maggiore della Difesa

Nell’ambito dell’operazione dell’Unione Europea Aspides, il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio ha abbattuto, “in attuazione del principio di autodifesa”, due droni aerei degli Houthi.

Lo ha reso noto lo Stato Maggiore della Difesa, ricordando che l’Operazione Aspides “ha il compito di difendere la libertà di navigazione e le rotte commerciali. La nave Duilio continua la propria attività”.

Antonio Tajani, vicepremer e ministro degli Esteri, su X ha scritto: “Congratulazioni all’equipaggio del cacciatorpediniere Caio Duilio che ha abbattuto due droni nel Mar Rosso nell’ambito della missione Ue Aspides. @ItalianNavy garantisce la libera navigazione e protegge i nostri mercantili. Fieri dei nostri marinai”.

Infine, il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario Ufficio di presidenza della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, in una nota ha dichiarato: “Con l’abbattimento di altri due droni Houthi nel Mar Rosso, la nostra Marina militare conferma la sua preparazione e prontezza operativa per la difesa degli interessi nazionali, per la libertà di navigazione e protezione navi mercantili. Congratulazioni al comandante e a tutto l’equipaggio della Caio Duilio per questa nuova operazione”.