Mara Carfagna è incinta di una bambina

Mara Carfagna, la vicepresidente della Camera dei Deputati, 44 anni, è incinta di una bambina.

La deputata di Forza Italia da molti anni è legata sentimentalmente con Alessandro Ruben, di religione ebraica, avvocato e politico.

Ruben, 54 anni, ha già una figlia di nome Eleonora, nata nel 2004. Eletto alla Camera nel 2008 nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza Nazionale, nell’estate del 2010 abbandonò il PdL per aderire a Futuro e Libertà per l’Italia, seguendo Gianfranco Fini.

Candidato al Senato alle elezioni politiche del 2013 nella lista Con Monti per l’Italia, in quarta posizione in quota FLI, è risultato il terzo dei non eletti. Nel 2017 è stato eletto membro della Commissione Nazionale dell’Anti Defamation League, la principale organizzazione non governativa degli Stati Uniti d’America.

La relazione con Mara Carfagna è cominciata dopo la separazione con la moglie, nel 2013.