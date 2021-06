Cos'ha detto la conduttrice al Corriere della Sera

Mara Venier, dopo avere raccontato su Instagram cosa le è successo in seguito a un impianto ai denti, intervistata dal Corriere della Sera, ha affermato che sta «malissimo, un incubo. La mia vita cambata in un attimo».

La conduttrice televisiva, 70 anni, è stata sottoposta a un intervento chirurgico riparatore ed è ora costretta a stare a casa: «Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità», ha raccontato.

Mara Venier, non prova dolore fisico «nonostante il nervo lesionato» ma è probabile che ciò sia effetto dei farmaci somministrati: «Sto sveglia tutte le notti – ha aggiunto – non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire».

Poi, il racconto di quello che le è successo lunedì 31 maggio: «Sono andata dal dentista. Doveva essere una cosa veloce, invece è stato un intervento di 8 ore. Ero a pezzi. I giorni successivi stavo male ma soprattutto non passava quell’effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che era tutto normale».

Invece, è stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza: «durante il quale mi hanno tolto quell’impianto messo dal dentista. Era quello che aveva lesionato il nervo. Il problema è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni».

Mara Venier ora spera che il nervo si possa sistemare da solo «e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia».

Domenica prossima, 13 maggio, Domenica In non andrà in onda perché ci saranno i Campionati europei di calcio «ma spero di riuscire ad esserci domenica 20 giugno».