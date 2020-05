Ne ha dato notizia Dagospia

Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi? A darne notizia è Dagospia.

Sul sito diretto da Roberto D’Agostino che, quando dà un’indiscrezione, spesso ci azzecca, si legge: «Una vittima della quarantena? 20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino di single il marito Paolo Calabresi Marconi».

La coppia, che si è unita in matrimonio nel 2014 in gran segreto a Londra, non ha avuto figli ma insieme hanno cresciuto i figli della conduttrice 47enne, ovvero Tommaso (avuto con Simone Inzaghi nel 2001) e Mia (avuta con Francesco Facchinetti nel 2011).

La rottura, però, dovrebbe essere stata improvvisa, ovvero durante il lockdown che, a quanto pare, ha rovinato molte relazioni, visto che appena cinque settimane fa, su Instagram, la Marcuzzi ha pubblicato un post con scritto: «Ma come funzione ‘sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene».

Nessuna conferma né smentita da parte della Marcuzzi.