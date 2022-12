Problemi di salute per la nota giornalista e scrittrice

“Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”.

Così la giornalista Maria Giovanna Maglie che, su Twitter, ha pubblicato un selfie con il viso chiaramente provato e distesa su un letto di ospedale. Tra le mani la copertina del suo ultimo libro su Emanuela Orlandi. Non si sa quale sia il problema di salute che attanaglia la 70enne, assente da diverso tempo dalla televisione, spesso invitata in molti talk show.

Lo scorso settembre, ospite a Quarta Repubblica su Rete 4, il programma condotto da Nicola Porro, la giornalista aveva avuto un malore e a un suo follower aveva racontato: “Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”.

Maria Giovanna Maglie ha cominciato nel mondo del giornalistmo con l’Unità dal 1979 al 1987, come inviata in America Latina, occupandosi di politica internazionale. Nel 1989 l’assunzione in RAI dopo divergenze ideologiche con il Partito Comunista. Ha collaborato con Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale, Radio 24. Ha scritto vari libri, tra cui una biografia su Oriana Fallaci e una su l’ex presidente degli USA Donald Trump.