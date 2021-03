La storia dalla Sardegna

Gabriella Maxia, 48enne sarda originaria di San Basilio nella Trexenta, era scomparsa senza lasciare alcuna traccia. Il marito Luigi Cadelano aveva denunciato la scomparsa ai carabineri e aveva anche lanciato un appello tramite la famosa trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?.

Gabrielal Maxia è stata sì trovata ma si trova in carcere, arrestata per furto. Della donna, infatti, non si avevano notizie da quasi due settimane, suscitando la ovvia preoccupazione tra i suoi familiari, che hanno anche temuto il peggio.

I Carabinieri, però, sono riusciti a ricostruire la fuga volontaria della donna da Decimopitzu, dove vive. Prima si è recata a Milano in aereo, poi è stato scoperto un prelievo dal suo bancomat a Basilea, in Svizzera.

Successivamente, i militari hanno scoperto che la donna è stata arrestata dalla Polizia Cantonese e si trova in carcere per furto (non si sa se perché rimasta senza soldi o per un altro motivo).

Insomma, una buona notizia… ma anche una brutta…