È successo in Francia

Da quando è cominciato l’isolamento forzato in casa, una donna di 79 anni, ogni giorno, con una lavagna, si recava dal marito, ospite di una casa di riposo, per non farlo sentire solo. L’anziana, però, è stata multata.

È successo in Francia e ne dà notizia 20minute.fr. La 79enne aveva preso l’abitudine di andare a piedi, debitamente munita dell’autocertificazione con la motivazione «assistenza a persona vulnerabile», verso la finestra della stanza in cui si trova il marito da solo, un 90enne immobilizzato e incapace, quindi, di avvicinarsi a lei.

La passeggiata avveniva quotidianamente alle 16 e, visto le difficoltà dell’uomo, la donna, avvicinandosi, scriveva dei messaggi sulla lavagna. Questa comunicazione, però, è terminata giovedì scorso, 9 aprile quando i gendarmi hanno sanzionato la donna, le hanno spiegato che non doveva più recarsì dal marito.

La figlia dell’anziana, parlando a un giornale locale, ha raccontato: «Da allora, mia madre non ha nemmeno osato lasciare casa sua. Essere stata inseguita in quel modo, anche se i gendarmi sono stati corretti, l’ha turbata».

Iera sera il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in un discorso alla Nazione seguito da oltre 36,7 milioni di telespettatori, ha annunciato una proroga fino all’11 maggio delle misure restrittive, parlando però di speranza che rinasce.