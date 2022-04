Le parole del Ministro della Salute

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha annunciato che le mascherine resteranno obbligatorie al chiuso “fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Il ministro, intervenendo al convegno di ANAAO Giovani, ha anche detto che firmerà a breve un’ordinanza per la proroga delle mascherine al chiuso.

Speranza ha pure affermato che “dal 31 di marzo abbiamo superato lo stato di emergenza ma non vuol dire che siamo fuori dalla pandemia. Proprio pochi minuti fa è stato approvato un emendamento in Commissione che prevede la proroga dell’uso delle mascherine al chiuso come i trasporti, tutti i luoghi della sanità, comprese le RSA, e tutti gli eventi al chiuso, compresi i palazzetti. Decidiamo di tenere fino al 15 giugno un elemento di precauzione e cautela”.

Speranza ha ricordato, inoltre, che la pandemia di Covid-19 “non è finita e chiediamo di intensificare anche la campagna vaccinale con le quarte dosi per gli over 80 e i soggetti fragili”. “Siamo ancora dentro la pandemia e siamo in una fase cruciale – ha proseguito – ma abbiamo strumenti diversi per gestirla. Il lascito di questa pandemia non deve però essere rappresentato solo dalle difficoltà ma anche da uno scatto di consapevolezza dell’importanza delle politiche per la salute e la consapevolezza che si può fare un passo in avanti”.