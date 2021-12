Le linee guida delle Regioni

Mascherine anche al chiuso perché anche chi è vaccinato può contagiare. Così le linee guida delle Regioni per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Si legge: “Si evidenzia che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi Covid-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina in ambienti chiusi”.

Nel documento, inoltre, si precisa: “resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo”.

Letizia Moratti: “Chiediamo al Governo l’ordinanza per le mascherine all’aperto”

Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, intervenendo alla trasmissione Iceberg, su Telelombardia, ha dichiarato: “Ieri abbiamo avuto una riunione con le altre Regioni e abbiamo unitariamente deciso di chiedere al ministro della Salute Roberto Speranza, e quindi al governo, di valutare un’ordinanza per mantenere le mascherine all’aperto”. “L’uso di mascherine indubbiamente protegge – ha evidenziato Moratti- quindi indossarle nel corso della spese natalizie nelle nostre città e nelle vie di shopping natalizio garantirebbe sicuramente sicurezza”.

Ricciardi: “Mascherine all’aperto scelta saggia”

Sempre a proposito di mascherine, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ospite ieri, giovedì 2 dicembre, di SkyTG 24, ha affermato: “Imporre l’obbligo della mascherina all’aperto è una scelta saggia. Il contagio, specialmente con le varianti – che sono più contagiose – avviene anche all’aperto quando non si riesce a rispettare la distanza di sicurezza. In vista delle vacanze, specialmente nelle vie del centro, si vedono scene di assembramento”.