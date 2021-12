La circolare del Viminale inviata ai Prefetti

Il Viminale ha inviato una circolare ai Prefetti sul decreto legge del 26 novembre.

Controlli potenziati nel week-end nelle zone dello shopping e della movida.

Sospesi i membri delle forze dell’ordine senza il vaccino.

Bruno Fattasi, capo di gabinetto del Viminale, nella circolare relativa al decreto legge del 26 novembre scorso, con le nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus in Italia, ha fornito le direttive ai prefetti.

Controlli potenziati nel week-end nelle zone dello shopping e della movida

Nella circolare si legge: ”Risulta evidente come l’esigenza di potenziare le attività di verifica, di cui occorre tenere presente l’ampio spettro, riguardante sia i diversi ambiti di applicazione del green pass sia l’insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico, si ponga soprattutto in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato. L’intensificazione dei servizi andrà dunque particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida”. ”Secondo la stessa logica implementativa – si legge nella circolare – andranno programmati i servizi di controllo collegati alle festività natalizie e di fine anno”.

Sospesi da servizio No Vax che lavorano nella sicurezza e nella difesa

Per le categorie per cui è stato esteso l’obbligo vaccinale tra cui il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale si evidenzia che ”la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

”Nel solco dei precedenti interventi normativi – si legge nel provvedimento – è statuito che le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal prefetto”.

Chi è escluso dall’obbligo del green pass

”Sono esclusi dall’obbligo del green-pass rafforzato le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale”.

Controlli a campione ma senza assembramento

”Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei controlli, la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente l’effettuazione anche a campione, non compromettano le esigenze di fluidità del servizio, soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale di superficie, possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico”.

Controlli nei trasporti affidati a polizia e carabinieri

“Si ribadisce l’esigenza che la polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori di polizia municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, con riguardo sia alle linee di superficie che a quelle metropolitane, dove presenti”.