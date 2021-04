L'allerta della Procura della Repubblica di Gorizia

Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura di Gorizia, sono state sequestrate 60 milioni di mascherine cinesi FFP2 e FFP3 e oltre il 50% è risultato non è a norma, ovvero non conformi agli standard europei.

La stessa Procura ha comunicato che un dispositivo su due non filtra a sufficienza (la capacità filtrante è risultata essere 10 volte inferiore rispetto a quanto dichiarato) e la certificazione, rilasciata in Turchia, che ne attesta la confermità alle direttive europee, non sarebbe valida o alterata.

Evidenti i rischi per il personale sanitario che ha già utilizzato le mascherine incriminate.

Ecco quali sono le mascherine che non vanno utilizzate: