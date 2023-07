Ricoverato all'ospedale di Catanzaro

Massimo Mauro, ex dirigente sportivo e calciatore di 61 anni, è stato colpito da un malore durante la sua vacanza in Calabria. L’episodio si è verificato mentre stava giocando a padel. La Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, di cui è presidente, ha confermato il fatto e riferito che è stato contattato immediatamente un medico, che lo ha trasportato all’ospedale di Catanzaro.

Angioplastica Eseguita all’Ospedale di Catanzaro

All’ospedale di Catanzaro, a seguito del malore, è stata eseguita un’angioplastica per affrontare l’emergenza. Massimo Mauro ha elogiato la professionalità e la premura del personale medico che si è preso cura di lui durante questo momento difficile.

Stato di Salute di Massimo Mauro

Massimo Mauro ha fatto sapere che si sente ben seguito e curato durante il suo ricovero all’ospedale di Catanzaro: “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato”.

Al momento del malore, sembrava che si trattava ‘solo’ di un’indigestione ma poi è stato contattato un medico e l’ex giocatore di Napoli e Juventus è stato portato in ospedale dove gli è stato riscontrato l’infarto.

Quali sono i sintomi di un infarto?

I sintomi di un infarto possono variare da persona a persona, ma i più comuni includono:

Dolore al petto che si irradia al collo, alla mascella o alle spalle

Nausea e vomito

Difficoltà a respirare

Sudorazione fredda

Senso di debolezza o vertigini

Vertigini

Palpitazioni

Ansia

Perdita di coscienza

Se si verifica uno di questi sintomi, è importante chiamare immediatamente il 118. Un infarto è una condizione medica grave che richiede un trattamento immediato.

Ecco alcuni suggerimenti per ridurre il rischio di infarto:

Seguire una dieta sana

Fare esercizio fisico regolarmente

Non fumare

Controllare la pressione sanguigna

Controllare il colesterolo

Controllare il peso

Gestire lo stress

Se hai uno di questi fattori di rischio, è importante parlare con il tuo medico per discutere di come ridurre il tuo rischio di infarto.