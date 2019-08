In un paese agricolo della Spagna gli sposi arrivano in trattore e festeggiano con una mietitrebbia

La sposa voleva a tutti i costi un matrimonio in stile campestre. E lo ha avuto fino in fondo. Le immagini di un matrimonio tenuto in una chiesetta del borgo agricolo di San Mamede de Ferreiros, nel comune di O Pino (La Coruña), in Spagna, stanno facendo il giro del mondo, attraverso i social network per il mezzo con cui i classici chicchi di riso sono stati lanciati sugli sposi: una mietitrebbia.

In realtà, non era riso, ma centinaia di chili di coriandoli fatti coi fogli di giornale mescolati con mais tritato. Gli organizzatori hanno impiegato tre settimane per raccogliere tutti i fogli di giornale necessari per ottenere questo sostituto del riso.

La sposa si chiama Cristina e lavora come pasticcera, mentre lo sposo, Marcos, lavora proprio con le macchine agricole. Da qui, forse, l’idea che qualcuno ha estratto dal cilindro. I due sono arrivati in chiesa con un corteo composto da diversi trattori adeguatamente ornati. Quindi, l’exploit finale. Gli ospiti, all’inizio, sembrano voler fuggire per evitare di essere coperti e sporcati dalla pioggia di carta e mais tritati, ma poi prevale la voglia di immortalare l’avvenimento per condividerlo, “ovviamente”, sui social.