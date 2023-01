Il tweet del noto comico genovese

“Mi piace moltissimo il tono trionfalistico nell’aver arrestato uno che faceva il latitante da trent’anni a venti metri da casa sua. Che grande colpo”. Così Luca Bizzarri, noto comico e personaggio televisivo su Twitter. Il riferimento è ovviamente alla cattura di Matteo Messina Denaro, avvenuta oggi a Palermo, in una clinica.

Un tweet che ha suscitato molte reazioni, anche negative. Come quella della giornalista Marta Ottaviani: “Un bel tacere non fu mai scritto. Può provare a chiedere alle vittime delle stragi che cosa ne pensano”.

E l’attore ha replicato così “Secondo la signora Ottaviani il mio tweet era contro le vittime della mafia, non contro i politici che cercano di accaparrarsi una discutibile vittoria. E fa la journalist, mica cotica”.

Polemico contro Bizzarri anche Carlo Sibilia, parlamentare del MoVimento 5 Stelle per 10 anni: “Tutti i boss cercano di stare sul “proprio” territorio. Così come brusca, riina, provenzano anche Matte oMessina Denaro non è stato da meno. Oggi è un gran colpo inferto alla mafia. Una cattura storica! Se questo è un uomo…se questo è un tweet”.

Anche in questo caso non si è fatta attendere la replica di Bizzarri: “La storia si ricorderà che lo abbiamo catturato a tre metri da casa, vecchio e malato, dopo trent’anni. E che Carlo Sibilia, pur pensando delle cazzate sesquipedali, sia riuscito a mangiar panini a spese nostre. Questo ricorderà, sempre troppo poco, la storia”.

Vittorio Feltri: “Ci voleva la Meloni”

Infine, da segnalare anche il tweet del noto giornalista Vittorio Feltri: “Finalmente hanno catturato dopo anni il mafioso Messina Denaro. Ci voleva la Meloni per togliere ogni protezione all’ex inafferrabile criminale”.