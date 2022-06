Impegnati oltre 500mila studenti

Al via gli esami di maturità per oltre 500mila studenti. Dopo due anni di stop per la pandemia di Covid-19, periodo in cui gli esami di Stato sono stati limitati a tesina e orale, tornano le prove scritte e si parte, come da tradizione, con il tema.

Proposte sette tracce di tre diverse tipologie; analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione di carattere espositivo – argomentativo sul tema di attualità. Domani la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo.

Le tracce

Comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli ‘La via ferrata’ e per l’analisi di un testo argomentativo ‘La sola colpa di essere nati’ di Gherardo Colombo e Liliana Segre.

E poi: una novella di Giovanni Verga Nedda, Bozzetto siciliano e un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

Inoltre, “tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello” che riguarda l’ iperconnessione, una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

E ancora: la comprensione e l’analisi di un testo tratto da Oliver Sacks Musicofilia. E si chiede un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.

Infine, la pandemia entra nell’esame di Maturità grazie alla tipologia C che viene proposta agli studenti e che riguarda l’attualità. Ai maturandi è stato proposto un testo tratto da Luigi Ferrajoli Perché una Costituzione della Terrra?. Lo studente viene invitato a riflettere sul testo e a produrre un elaborato.