La relazione è durata 4 anni

Ambra Angiolini si è aggiudicata il primo tapiro d’oro della sua carriera, consegnato nella puntata di stasera di Striscia La Notizia da Valerio Staffelli. Il motivo? La fine della storia d’amore tra l’attrice e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, durata quattro anni.

Secondo alcune indiscrezioni Allegri sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. «Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?» ha chiesto Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini, 44 anni, che ha risposto più volte così: «Non lo so». Tuttavia, consegnandole il tapiro, Staffelli ha detto: «Lui non la lascerà mai sola», facendo riferimento al tapiro. E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: «Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…».

A spiegare in parte la rottura tra Ambra e Allegri è stata Jolanda Renga, figlia dell’attrice e del cantante Francesco Renga, che in un lungo post su Instragram non ha usato parole carine nei confronti dell’allenatore della Juventus. La ragazza nel commentare l’assegnazione del Tapiro d’Oro alla mamma, ha scritto: «Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?». «Ed anche se, questa persona, alla fine si rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile», ha scritto ancora la figlia di Ambra.