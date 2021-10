È successo a San Severo (Foggia)

Aggredito a San Severo (Foggia) l’inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti .

(Foggia) l’inviato di . Stava realizzando un servizio sullo spaccio di droga .

. La solidarietà e le scuse del sindaco Francesco Miglio.

Ieri, martedì 5 ottobre, il noto inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti è stato aggredito a San Severo, nel Foggiano, mentre stava realizzando un sercizio sullo spaccio di droga nella zona di San Bernardino, uno dei quartieri del comune pugliese, che andrà in onda prossimamente.

Brumotti è stato portato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 30 giorni per trauma facciale, stando a quanto reso noto sul sito web di Striscia la Notizia. Contusi alcuni collaboratori di Brumotti e almeno due agenti intervenuti. «La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà», sono state le prime parole dell’inviato. E ancora: «Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla».

«A Vittorio Brumotti, al tg satirico Striscia la Notizia, a Canale 5, le scuse della città di San Severo per l’aggressione avvenuta ieri pomeriggio», ha detto il sindaco Francesco Miglio in una nota.

«Condanniamo fermamente l’accaduto: è un episodio deprecabile, una triste pagina di cronaca per la nostra San Severo che non ne aveva assolutamente bisogno», ha proseguito il sindaco. «La nostra città è composta nella grandissima maggioranza da cittadini perbene ed ossequiosi di leggi e principi morali. A Vittorio Brumotti esprimo la più convinta e totale solidarietà, mia personale, dell’intera amministrazione comunale di tutta la città di San Severo. Nel contempo ringrazio le forze di polizia prontamente intervenute», ha concluso il sindaco.