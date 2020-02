Operazione Fuel Discount

La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode all’IVA da oltre cento milioni di euro e ha eseguito tredici ordinanze di custodia cautelare, nonché 22 perquisizioni in varie regioni d’Italia. A capo dell’organizzazione c’erano, stando a quanto si è appreso, soggetti vicini a clan della camorra e alla criminalità romana.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Pavia e ha portato alla luce un’organizzazione che, nel giro di due anni, ha sottratto cento milioni di Iva, riciclando i proventi accumulati in maniera illecita sia in Italia che all’estero.

L’operazione delle Fiamme Gialle ha il nome di Fuel Discount e ha coinvotlo oltre 100 finanzieri che hanno eseguito le misure cautelari e le perquisizioni su tutto il territorio italiano, supportati anche da unità cinofile e aeree.

L’organizzazione ha usato il sistema di ‘frodi carosello‘ che consiste in passaggi di beni tra diverse società appartenenti a diversi Stati, con lo scopo di evadere le tasse, in particolare l’Iva. In questo modo, i beni possono essere posti sul mercato a prezzi vantaggiosi rispetto a quanto avverrebbe se agli stessi fosse applicata l’imposta sul valore aggiunto.

Il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ha affermato: «Con due distinte operazioni, la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di 13.000 litri di prodotti petroliferi, che veniva trasportato in evasione di imposta, ed ha scoperto una maxi frode da 100 milioni di IVA, sradicando un organizzazione criminale che, attraverso un sistema di frodi carosello, ha sottratto questo importo al fisco, riciclando i proventi illeciti in Italia e all’estero. Un bel risultato, in un settore in cui stiamo lavorando molto. E su cui, durante questa esperienza di Governo, sto intervenendo con fermezza per dare a chi opera gli strumenti necessari. Nel Decreto Fiscale, approvato alla fine dello scorso anno, abbiamo introdotto ulteriori disposizioni normative, che inaspriscono le sanzioni per l’evasione fiscale, e sono utili a favorire le azioni di contrasto alle frodi carosello che, la Guardia di Finanza, in modo sempre più stringente, sta portando avanti. La notizia è importante anche per tutti noi, perché il Governo ha deciso di impiegare in riduzione delle tasse tutti i proventi della lotta all’evasione fiscale. Paghiamo tutti, paghiamo meno».