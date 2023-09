La scheda

Toti Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, intervistato da BlogSicilia, ha lanciato l’allarme sulla medicina difensiva e sugli “effetti devastanti” sulla sanità. Ma di cosa si tratta?

La medicina difensiva è una pratica medica controversa che si verifica quando i medici prescrivono test diagnostici, trattamenti e procedure medico-chirurgiche in eccesso, spinti principalmente dalla paura di possibili azioni legali da parte dei pazienti.

Le Cause della Medicina Difensiva

La medicina difensiva è spesso alimentata da diverse cause interconnesse:

La Paura delle Azioni Legali

Uno dei principali motori della medicina difensiva è la paura dei medici di essere querelati per presunta negligenza medica. Anche se le azioni legali sono rare, l’impatto emotivo e finanziario di una causa può essere devastante per un medico.

La Mancanza di Linee Guida Chiare

In alcuni casi, la mancanza di linee guida mediche chiare può spingere i medici a optare per l’eccesso di cauzione. Senza protocolli definiti, i medici possono sentirsi costretti a eseguire più test diagnostici o procedure per proteggere se stessi da possibili accuse di negligenza.

La Cultura del “Meglio Prevenire che Curare”

La società moderna promuove spesso l’idea che sia meglio prevenire le malattie che trattarle. Questa cultura può spingere i medici a prescrivere test preventivi o procedure chirurgiche anche quando i pazienti potrebbero non averne realmente bisogno.

Gli Effetti della Medicina Difensiva

La medicina difensiva può avere una serie di effetti sia sul sistema sanitario che sui pazienti stessi:

Costi Elevati

L’eccesso di test e trattamenti comporta costi significativi per il sistema sanitario. Questi costi possono influenzare l’accessibilità e l’equità nell’assistenza sanitaria, contribuendo all’aumento delle spese mediche.

Spreco di Risorse

L’eccesso di prescrizioni e procedure può portare a uno spreco di risorse mediche preziose che potrebbero essere utilizzate in modo più efficiente altrove.

Potenziali Rischi per i Pazienti

Alcuni test e procedure comportano rischi per la salute. I pazienti sottoposti a questi interventi senza una reale necessità possono essere esposti a rischi inutili.

Overdiagnosis e Overtreatment

La medicina difensiva può portare all’overdiagnosis, ossia alla diagnosi di condizioni che non causerebbero mai sintomi o problemi durante la vita del paziente. Ciò può a sua volta portare all’overtreatment, ossia al trattamento eccessivo di tali condizioni.

Possibili Soluzioni alla Medicina Difensiva

Affrontare il problema della medicina difensiva richiede un approccio complesso:

Linee Guida Mediche Chiare

L’elaborazione di linee guida mediche chiare e basate sull’evidenza può aiutare i medici a prendere decisioni più informate e ridurre la paura delle azioni legali.

Riforme Legali

Modifiche nel sistema legale, come l’introduzione di norme che limitino le azioni legali frivole contro i medici, possono contribuire a ridurre la medicina difensiva.

Educazione

Migliorare l’educazione dei pazienti sulle decisioni mediche può contribuire a ridurre la richiesta di test e trattamenti inutili.

Promuovere la Comunicazione Medico-Paziente

Una comunicazione aperta e onesta tra medico e paziente può aiutare a ridurre la paura delle azioni legali e consentire decisioni condivise basate sulle necessità del paziente.