Si tratta di Rico Krieger

Un medico tedesco è stato condannato alla pena di morte in Bielorussia per “terrorismo” e “attività mercenaria”. Rico Krieger, 30 anni, è stato giudicato colpevole di sei capi d’accusa in un processo segreto tenutosi a fine giugno, secondo quanto riportato dal Centro per i Diritti Umani Viasna.

Accuse Segrete e Possibile Collegamento al Reggimento Kalinouski

Parte del processo si è svolto a porte chiuse e le accuse precise contro di lui non sono state rese pubbliche. L’agenzia di stampa ufficiale bielorussa non ha riportato nulla sul caso. Viasna ha suggerito che il caso potrebbe essere collegato al Reggimento Kalinouski, un gruppo di combattenti volontari bielorussi che combattono contro la Russia in Ucraina.

Il Profilo di Rico Krieger e la Preoccupazione dell’Opposizione Bielorussa

Secondo un profilo LinkedIn attribuito a Krieger, egli avrebbe lavorato come operatore sanitario per la Croce Rossa tedesca e come agente di sicurezza armato per l’ambasciata statunitense a Berlino. Viasna ha sottolineato che questa è la prima volta che qualcuno viene processato per attività mercenaria in Bielorussia. La leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, in esilio, ha espresso preoccupazione per la notizia e ha dichiarato di stare raccogliendo ulteriori informazioni sul caso.

Bielorussia: Unico Paese Europeo con la Pena di Morte

La Bielorussia è l’unico paese europeo che prevede ancora la pena di morte, riservata a crimini gravi come omicidio con circostanze aggravanti, terrorismo e tradimento. Non è chiaro se Krieger abbia presentato ricorso contro la sentenza.

La Reazione della Germania e la Condanna della Pena di Morte

Una fonte del Ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato all’AFP che il ministero e l’ambasciata a Minsk stanno fornendo assistenza consolare a Krieger e stanno facendo pressioni sulle autorità bielorusse per conto suo. La fonte ha aggiunto che “la pena di morte è una forma di punizione crudele e disumana che la Germania rifiuta in ogni circostanza”.

Il Reggimento Kalinouski e le Accuse Contro Krieger

Il Reggimento Kalinouski, che prende il nome dallo scrittore polacco-bielorusso Kastus Kalinouski, è una delle numerose unità di volontari straniere che combattono al fianco dell’esercito ucraino. È considerato un gruppo estremista in Bielorussia, stretto alleato della Russia. Non è ancora chiaro quale sia il legame di Krieger con il gruppo, ma i media dell’opposizione bielorussa hanno riferito che potrebbe essere stato collegato a un’unità all’interno di Kalinouski nota come battaglione “Occidentale”.

Sei Capi d’Accusa e un Precedente Inquietante

Viasna ha riferito che Krieger è stato condannato per sei reati: “atti illegali relativi alle armi da fuoco”, “disattivazione di vie di trasporto o comunicazione”, “creazione o partecipazione a un gruppo estremista”, “attività di intelligence”, “attività mercenaria” e “terrorismo”. Secondo Amnesty International, la Bielorussia avrebbe giustiziato fino a 400 persone da quando ha ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1991, ma le esecuzioni di cittadini stranieri sono rare.

La Bielorussia e la Situazione Politica Interna

Il paese è governato da un regime autoritario guidato da Alexander Lukashenko, che ha detenuto migliaia di dissidenti e attivisti civici che si oppongono a lui. In una mossa a sorpresa, mercoledì Minsk ha annunciato che avrebbe aperto i suoi confini senza visto ai cittadini di 35 paesi europei per viaggi di 90 giorni, nel tentativo di migliorare le relazioni tese con l’Occidente.