È successo in provincia di Potenza

È morta ieri, sabato 18 dicembre, nell’ospedale San Carlo di Potenza, Rossella Mastromartino, operaia di 36 anni, investita da un autobus dopo aver finito il turno della notte in un’azienda della zona industriale di Melfi, in provincia di Potenza.

La donna era stata trasferita con un’eliambulanza del 118 ‘Basilicata soccorso’ nell’ospedale potentino, dov’è deceduta a causa della gravità delle ferite riportate nell’incidente.

“Il mio pensiero e le mie preghiere per la famiglia di Rossella, la giovane operaia che ha perso la vita oggi, dopo essere stata investita da un bus nella zona industriale di Melfi”. Così, su Twitter, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Adesso – ha aggiunto il governatore lucano – è il momento del silenzio, dinanzi a tale tragedia. Ma poi dovremo far seguire i fatti”.

Come riportato su QuotidianodelSud.it, la donna lavorava alla LNM che opera all’interno dello stabilimento ‘Proma’.

L’autista dell’autobus non ha potuto evitare l’impatto. L’area dell’incidente è poco illuminata e già in passato era stata segnalata per la sua pericolosità. Indagano i Carabinieri.