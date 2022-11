Le parole della premier e alcune reazioni

Giorgia Meloni, su Facebook, ha reagito alle critiche subite perché ha deciso di portare la figlia con sé a Bali, in Indonesia, in occasione del G20.

La presidente del Consiglio dei Ministri ha scritto: “Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni”.

“La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”, ha concluso la premier.

Le reazioni

Mara Carfagna, deputata di Azione: “Anche io ho portato mia figlia a congressi e appuntamenti politici. Nessuno giudichi le scelte delle madri”.

Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle: in Italia “ci si lamenta se ci sono poche donne in politica, nei ruoli apicali, se ci si trova a scegliere fra lavoro e famiglia. Poi però si apre un dibattito senza senso sul fatto che Giorgia Meloni abbia portato sua figlia al vertice G20 di Bali. Contesto alla premier le scelte su politica estera, caro bollette, favori agli evasori fiscali e tagli del sostegno agli ultimi. Però su questo episodio sto dalla sua parte, senza se e senza ma. Grazie all’iniziativa del M5S, abbiamo ottenuto che le parlamentari possano finalmente allattare i propri figli in Aula. Un messaggio forte per un Paese che su questi temi, evidentemente, è ancora troppo indietro”.

Antonio De Poli, senatore dell’UDC: “La presidente Meloni (mamma) criticata perché porta la figlia con lei in Indonesia al G20. Siamo all’assurdità. Non avendo altri argomenti, preferiscono attaccarla sul nulla. Ecco la mia posizione: ciascuna donna ha il diritto di scegliere come meglio ritiene su come fare la mamma. Basta con le inutili polemiche”.

Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca: “Ma davvero qualcuno ha pensato che Giorgia Meloni abbia fatto male a portare la figlia a Bali? Avviso ai naviganti: si può essere con determinazione premier alla guida dell’Italia e al tempo stesso mamme a tutto tondo. Le donne sanno fare benissimo anche questo. Un esempio per tutti”.

Vincenzo De Luca, governatore della Campania: “La mia solidarietà a Giorgia Meloni. I miei auguri più affettuosi per una vita di felicità alla sua piccola”.