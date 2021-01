Appassionato incondizionato delle auto italiane, qualsiasi notizia relativa a questo settore vale sicuramente oro per te. In effetti, questa è una mossa saggia, poiché il mercato automobilistico è in continua evoluzione e vengono creati nuovi modelli di auto.

Vuoi scoprire quali novità ha per te questo mercato? Focus sulle auto italiane più trendy per il 2021.

La PEUGEOT 2008 rivisitato

Questa vettura è stata votata Auto Europa 2021 dall’Unione Italiana Giornalisti Automobilistici. Si distingue dalla massa con il suo stile distintivo e la tecnologia che ottimizza l’esperienza di guida. Ha un concetto “Power of Choice”, che consente di optare per un motore elettrico al 100%.

Inoltre, poiché le gomme sono l’unico elemento tra la strada e il veicolo, le ruote del nuovo PEUGEOT 2008 hanno una resistenza impareggiabile. È dotato di un sistema relativamente ergonomico e di un volante compatto. Con questo veicolo, hai la possibilità di personalizzare i tuoi percorsi selezionando la modalità di guida che ti sembra appropriata.

L’Alfa Romeo Stelvio

Grazie al suo design inconfondibile, all’avanzato sistema di assistenza alla guida e alla distribuzione ottimale del peso, fa miracoli nel mercato dei SUV premium. L’Alfa Stelvio gode di prestazioni eccezionali.

Inoltre, dispone di una connessione permanente tramite l’applicazione “Servizi Alfa Connect”. I motori sono progettati esclusivamente in alluminio e associati a un cambio automatico ZF. Con il suo sistema di infotainment, l’esperienza di guida è impeccabile. Inoltre, tutto è a portata di mano grazie al suo touchscreen 8,8.

La nuova Fiat 500E

La Fiat 500E fa la differenza con la sua nuova piattaforma ultramoderna, 100% elettrica. Detto questo, il suo fascino è sicuramente la sua più grande risorsa. Ha diverse batterie che hanno un’autonomia abbastanza lunga e un sistema di funzionamento silenzioso.

La Maserati greca

La data esatta della sua uscita è sconosciuta, ma è prevista per il 2021. Questa vettura è soprannominata: “il fratellino del Levante”. Dovrebbe misurare circa 4,60 metri di lunghezza e avere un design simile a quello del Levante. Sarà dotato di un innovativo meccanismo di 360 cavalli, che lo renderà molto più veloce della Maserati Levante.

C’è molto da sognare da tutti gli appassionati di auto italiani.