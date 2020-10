Le parole scioccanti della cancelliera tedesca

Angela Merkel, la cancelliera tedesca, durante una videoconferenza dell’Unione Europea, ha sorpreso tutti con questa dichiarazione molto franca: «Arrivati a questo punto le chiusure sono l’unica scelta: avremmo dovuto agire prima, ma per i cittadini non sarebbe stato facile accettarlo. Hanno bisogno di vedere i letti degli ospedali pieni…».

Insomma, da un lato c’è una sorta di ammissione di colpa, dall’altro che la mancata anticipazine del lockdown è derivata dall’incapacità di comunicarne l’indispensabilità alla popolazione.

Intanto, il Robert Koch Institut ha registrato per la prima volta oltre 18 mila contagi da Covid in Germania in 24 ore con un balzo di 2.000 casi in più rispetto al giorno precedente. Il dato è di 18.681. Ieri le nuove infezioni erano 16.774.

Di conseguenza, Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender hanno annunciato un semi-lockdown da lunedì 2 novembre. Registrate anche 77 nuove vittime, che portano il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 10.349. Da sottolineare, comunque, che – come avviene in Italia – in Germania si fanno molti più test rispetto alla primavera scorsa.