È successo in provincia di Varese

Dramma a Mesenzana, in provincia di Varese, in Lombardia. Un uomo di 44 anni ha ucciso i suoi due figli di 13 e 7 anni con un oggetto affilato nella sua abitazione e poi si è tolto la vita.

Stando a quanto si è appreso, l’uomo si stava separando dalla moglie che stamattina doveva andare a riprendere i bambini dal padre da cui avevano passato la notte.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Luino e del nucleo investigativo di Varese con il coordinamento della procura locale.

Il duplice omicidio e il suicidio è avvenuto in una villetta a schiera. La mamma delle due piccole vittime, trasportata in pronto soccorso a Cittiglio perché colta da malore, sarà ascoltata dagli inquirenti per poter ricostruire le ultime ore di vita dei figli e comprendere se ci fossero eventuali tensioni pregresse tra lei e l’ex marito. Entrambi i figli della donna frequentavano la stessa scuola, a poche centinaia di metri dall’abitazione dove sono stati uccisi dal padre.