Alta pressione in aumento, temperature in calo e un nuovo maltempo in arrivo: l’Italia affronta una settimana di transizione climatica. Ecco le previsioni dettagliate.

L’alta pressione sul Mediterraneo apre una fase di maggiore stabilità atmosferica in Italia, ma con un costo: l’ingresso di masse d’aria fredda dal Nord Europa abbassa le temperature. Gli esperti segnalano un cambio netto rispetto ai giorni precedenti. Oggi e domani, 17 e 18 marzo 2025, il clima resta variabile. Nuvole sparse coprono i cieli, accompagnate da fenomeni locali che interessano diverse regioni.

Nevicate e piogge al via

Antonio Sanò, fondatore del portale www.iLMeteo.it, prevede per oggi nevicate sui rilievi alpini centro-orientali. Piogge colpiscono il Friuli Venezia Giulia, mentre piovaschi isolati bagnano le zone interne di Marche e Abruzzo. Sull’Appennino centrale la neve scende tra i 1200 e i 1400 metri, ma entro sera le quote crollano a 800 metri. Il quadro meteorologico evidenzia un’Italia divisa tra precipitazioni e primi segnali di freddo intenso.

Venti e variabilità a Nord-Ovest

Martedì 18 marzo i venti di Bora e Grecale dominano la scena. Al Nord-Ovest, in Piemonte e Valle d’Aosta, si attendono nevicate anche sotto i 900 metri. Le Isole Maggiori registrano condizioni instabili, con nuvolosità diffusa. Altrove il tempo migliora, ma il calo delle temperature minime si fa sentire. In Val Padana le brinate notturne segnano l’arrivo di un clima più rigido, tipico delle fasi di transizione stagionale.

Stabilità temporanea a metà settimana

Mercoledì 19 e giovedì 20 marzo l’anticiclone africano garantisce una pausa. Il sole prevale su gran parte del Paese, e la stabilità atmosferica prende il sopravvento. Tuttavia, gli esperti avvertono: il respiro caldo dell’anticiclone durerà poco. Le temperature, pur in lieve rialzo diurne, non cancellano il freddo mattutino, soprattutto al Nord, dove il termometro resta vicino allo zero.

Maltempo in agguato

Da venerdì 21 marzo il quadro cambia. Correnti umide atlantiche riportano il maltempo, con piogge diffuse che potrebbero estendersi al weekend. Gli meteorologi anticipano una nuova perturbazione, capace di coinvolgere gran parte dell’Italia. Dopo giorni di tregua, il clima torna a mostrare il suo volto più instabile, chiudendo una settimana a due velocità: fredda e stabile all’inizio, piovosa e turbolenta alla fine.