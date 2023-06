Il bollettino del Ministero della Salute

L’afa si fa sentire con l’arrivo dell’estate: il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di avviso per 16 città italiane. Da oggi fino al 21, alcune città passeranno dai bollini verdi ai primi segnali di rischio, con 4 città a bollino giallo domani e l’arrivo del primo bollino arancione il 21. Secondo il bollettino, 27 città italiane sono a rischio.

Il servizio, elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Lazio, assegna bollini di diversi colori a seconda del livello di rischio. Il bollino rosso indica il massimo livello di rischio per tutte le categorie di persone, mentre il bollino arancione segnala un pericolo elevato per le persone più fragili come anziani, bambini e persone con malattie croniche. Il bollino giallo indica una pre-allerta, indicando condizioni meteorologiche che possono precedere un’ondata di calore. Infine, il bollino verde indica assenza di rischio per la popolazione.

Le città monitorate comprendono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Consigli per proteggersi dalle ondate di calore

Il ministero fornisce anche consigli pratici per proteggersi dalle ondate di calore, come evitare l’esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata, evitare zone particolarmente trafficate, ridurre l’attività fisica intensa all’aperto durante le ore più calde e seguire un’alimentazione leggera. È consigliabile rimanere nella stanza più fresca di casa e indossare abiti chiari e leggeri. È importante idratarsi adeguatamente, limitando il consumo di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè.

Le città a rischio

Le città a rischio, secondo il bollettino, sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

A cui si aggiunge Campobasso, prima città da bollino arancione, ossia con “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

A Roma saranno 33 i gradi percepiti, a Latina 35, a Bari 32, a Firenze 34.