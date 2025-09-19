Le previsioni de IlMeteo.it

“A San Gennaro, alza la scala”: il proverbio napoletano che segna il 19 settembre, giorno della festa del Santo, ricorda ai raccoglitori il momento giusto per salire a cogliere i fichi. Quest’anno la tradizione si accompagna a un caldo anomalo, con 32 gradi e tanto sole a Napoli, in piena estate nonostante il calendario segni l’avvicinarsi dell’autunno.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l’Italia intera è ancora sotto l’influsso di temperature elevate e giornate luminose, nonostante le ore di luce siano ormai inferiori a quelle di buio. Ma la svolta è dietro l’angolo: da lunedì 22 settembre, con l’arrivo dell’Equinozio d’Autunno, la stagione cambierà bruscamente.

L’anticiclone africano porta caldo da luglio in pieno settembre

Al momento domina l’ennesima espansione dell’anticiclone nordafricano, un fenomeno sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Risultato: temperature da piena estate in gran parte della Penisola, con punte tipiche di luglio e agosto.

Le previsioni segnano valori record: Terni 35°C, Arezzo, Bolzano, Caserta, Firenze, Oristano, Pistoia e Prato 34°C, Benevento, Frosinone, Grosseto, Livorno e Lucca 33°C, mentre Bologna, Roma e molte altre città si fermeranno a 32°C. Milano sfiorerà i 30°C.

Da domenica sera il cambio di scenario: arrivano piogge e temporali

Il quadro meteorologico, però, è destinato a ribaltarsi rapidamente. A partire da domenica sera, il maltempo farà il suo ingresso dal Nord-Ovest, con una perturbazione violenta in arrivo proprio in concomitanza con l’Equinozio.

Sono attese piogge e forti temporali su Lombardia, Liguria e Piemonte, in estensione già lunedì a Toscana, Umbria e Lazio. Dal pomeriggio le precipitazioni interesseranno gran parte del Nord e il medio Tirreno, compresa la Sardegna.

Italia divisa in due: ancora estate al Sud, autunno al Nord

L’Italia vivrà così un fine settembre spaccato in due: al Nord e sulle regioni centrali tirreniche arriverà l’autunno con fenomeni intensi e calo termico, mentre sulla fascia adriatica e al Sud ci sarà ancora un giorno di caldo estivo. Qui il maltempo dovrebbe giungere solo da martedì.

Dal sole al piumino leggero: scatta il “cambio armadio”

Il passaggio sarà definito dagli esperti come “traumatico”: si passerà da giornate afose e soleggiate a un clima tipicamente autunnale. Al Nord potrebbe rendersi necessario il ritorno al piumino leggero, mentre al Centro e al Sud basteranno felpe e pantaloni lunghi per affrontare il nuovo scenario climatico.