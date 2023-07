Le previsioni

Il meteorologo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, prevede una giornata di temporali al nord, seguita dall’arrivo di un nuovo anticiclone che porterà un’impennata delle temperature in tutta Italia. Le precipitazioni potranno essere intense e accompagnate da grandinate e forti raffiche di vento al nord, mentre nel resto del paese si farà sentire l’ondata di caldo con valori massimi che supereranno i 40°C in diverse regioni.

Temporali al nord e caldo torrido nel resto d’Italia

La coda di una perturbazione atlantica raggiungerà il nord dell’Italia, portando temporali sparsi che potranno essere molto forti, con possibili grandinate e raffiche di vento intensi. Nel frattempo, nel resto del paese, l’anticiclone africano tornerà ad affermarsi, causando un aumento significativo delle temperature. In regioni come Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, i valori massimi supereranno i 40°C.

L’anticiclone africano domina la scena

Dopo il passaggio dei temporali, la pressione atmosferica aumenterà e sarà l’anticiclone africano a dominare la scena meteorologica in tutta Italia. A partire da domenica, si prevede un ulteriore aumento delle temperature. In Toscana e nel Lazio, come a Firenze e Roma, si raggiungeranno i 38-39°C, mentre in Sardegna si supereranno i 42°C.

Possibili record di caldo storici

Nei primi giorni della prossima settimana, l’anticiclone raggiungerà la massima potenza di calore, e alcune città potrebbero registrare record di caldo storici. Ad esempio, a Roma si prevede una temperatura massima di 43°C, superando il precedente record di 40°C. Anche Firenze, Bologna e la Pianura Padana registreranno temperature elevate, mentre in Sardegna si potrebbero raggiungere valori estremi di 47-48°C.

Afa insopportabile durante le notti

Oltre alle temperature diurne estreme, si dovrà fare i conti con l’afa che renderà le notti insopportabili per molti italiani. L’alta umidità rende l’aria pesante e rende difficile il riposo notturno.

Previsioni dettagliate

Giovedì 13 : Al nord temporali sparsi al mattino e più sole nel pomeriggio, temperature meno calde. Al centro cielo sereno e leggero calo delle temperature. Al sud sole e caldo intenso.

: Al nord temporali sparsi al mattino e più sole nel pomeriggio, temperature meno calde. Al centro cielo sereno e leggero calo delle temperature. Al sud sole e caldo intenso. Venerdì 14 : Ultimi temporali al Nordovest al mattino, cielo sereno altrove. Al centro bel tempo e clima caldo. Al sud sole e caldo intenso.

: Ultimi temporali al Nordovest al mattino, cielo sereno altrove. Al centro bel tempo e clima caldo. Al sud sole e caldo intenso. Sabato 15: Al nord cielo sereno e temperature in aumento. Al centro soleggiato con caldo in aumento. Al sud sole e caldo intenso.

Queste previsioni meteo mettono in guardia sull’imminente ondata di caldo eccezionale, invitando alla precauzione e ad adottare le necessarie misure per proteggersi dal caldo e dall’afa.