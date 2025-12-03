Maltempo fino a giovedì, poi torna il sole: cosa aspettarsi per l’Immacolata

Dopo le gelate di fine novembre, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo, ma con una buona notizia in vista: il Ponte dell’Immacolata sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, soprattutto al Centro-Nord. A dirlo è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che analizza la dinamica meteo attesa nei prossimi giorni.

Le temperature minime, tornate in media con il periodo, sono risalite grazie all’aumento della copertura nuvolosa e alle piogge, che hanno avuto un effetto diretto sul clima notturno. Come spiega Tedici, “le nuvole, durante la notte, fungono da ‘coperta’ e favoriscono un aumento delle temperature minime”. Anche il cosiddetto calore latente di condensazione contribuisce al fenomeno: quando il vapore acqueo si trasforma in pioggia, rilascia calore nell’atmosfera, contribuendo al rialzo termico.

Maltempo fino a venerdì: cosa ci attende

Fino a venerdì 6 dicembre, la pioggia continuerà a essere protagonista su buona parte della Penisola. Il responsabile è un’intensa perturbazione in arrivo dalle Isole Britanniche, che spingendosi fino all’Algeria darà origine a un vortice ciclonico nordafricano, diretto verso il nostro Sud.

Ecco cosa accadrà:

Mercoledì 3 dicembre : piogge isolate colpiranno le estreme regioni meridionali, ma il peggioramento si estenderà rapidamente verso la Sardegna e il Nord-Ovest. Sulle Alpi tornerà la neve sopra i 1300-1500 metri, mentre piogge sparse interesseranno Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

: piogge isolate colpiranno le estreme regioni meridionali, ma il peggioramento si estenderà rapidamente verso la Sardegna e il Nord-Ovest. Sulle Alpi tornerà la neve sopra i 1300-1500 metri, mentre piogge sparse interesseranno Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Giovedì 4 dicembre : sarà la giornata più intensa per il Sud. Il vortice in risalita da Algeria e Libia provocherà piogge abbondanti e locali nubifragi, in particolare tra la Sicilia orientale e la Calabria tirrenica, con estensione verso la Puglia e la Basilicata. In queste aree, tra la sera e il pranzo di giovedì, si potranno registrare oltre 50-100 mm di pioggia in appena 12 ore.

: sarà la giornata più intensa per il Sud. Il vortice in risalita da Algeria e Libia provocherà piogge abbondanti e locali nubifragi, in particolare tra la Sicilia orientale e la Calabria tirrenica, con estensione verso la Puglia e la Basilicata. In queste aree, tra la sera e il pranzo di giovedì, si potranno registrare oltre 50-100 mm di pioggia in appena 12 ore. Il fronte si sposterà poi verso la fascia adriatica, raggiungendo le Marche, mentre le precipitazioni inizieranno a diminuire sul resto del territorio.

Il Ponte dell’Immacolata sarà soleggiato

Dopo il passaggio perturbato, a partire da venerdì 5 dicembre inizierà un miglioramento generale:

Al Centro-Nord tornerà il tempo stabile, con cieli poco nuvolosi e temperature in lieve rialzo.

Al Sud persisteranno alcuni rovesci sparsi fino a sabato, soprattutto sulle zone tirreniche, ma in un contesto di progressivo miglioramento.

Il meteo per il weekend e per l’8 dicembre si preannuncia dunque positivo, ideale per chi ha programmato gite o brevi vacanze in occasione del Ponte dell’Immacolata. “Il Ponte dell’Immacolata sarà bello su tutta l’Italia, conferme meteo permettendo”, sottolinea Tedici.

Previsioni giorno per giorno

Mercoledì 3 dicembre

Nord: peggiora al Nord-Ovest con piogge e nevischio sulle Alpi.

Centro: cieli coperti o molto nuvolosi.

Sud: piogge sulle coste ioniche e peggioramento in serata.

Giovedì 4 dicembre

Nord: piogge sparse, specialmente al Nord-Ovest; neve sulle Alpi.

Centro: piogge e rovesci sparsi su tutte le regioni.

Sud: maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria, con nubifragi localizzati.

Venerdì 5 dicembre

Nord: tempo stabile e asciutto.

Centro: deboli piovaschi tra Lazio, Abruzzo e Molise.

Sud: rovesci residui sulle coste tirreniche, in attenuazione.

Tendenza per il weekend

Bel tempo quasi ovunque, ideale per il Ponte dell’Immacolata. Qualche isolata pioggia potrà persistere sulle estreme regioni meridionali, ma il contesto sarà decisamente più tranquillo rispetto ai giorni precedenti.

Lo sapevi che…?

Il calore latente di condensazione è un fenomeno fisico che contribuisce al riscaldamento dell’aria durante le piogge: quando il vapore si condensa, rilascia energia sotto forma di calore.

Le nuvole notturne agiscono come una barriera termica naturale, impedendo alla terra di disperdere rapidamente il calore accumulato durante il giorno.

