L’Italia torna improvvisamente in inverno proprio a ridosso della primavera: oggi, mercoledì 18 marzo, sono previste nevicate fino a 600-700 metri sull’Appennino centrale, accompagnate da un calo termico iniziato già il 13 marzo e destinato a proseguire nei giorni successivi. Per chi si era abituato a temperature oltre i 20°C registrate tra fine febbraio e metà marzo, il cambio è netto e si farà sentire nella vita quotidiana, dagli spostamenti alle attività all’aperto.

Neve sull’Appennino: il “bis” dopo il Nord-Ovest

Secondo le indicazioni di Lorenzo Tedici, di IlMeteo.it, l’attuale fase meteorologica rappresenta un vero ritorno dell’inverno. Dopo la nevicata intensa che ha colpito il Nord-Ovest tra il 14 e il 15 marzo, un nuovo episodio colpirà il Centro Italia.

Le regioni interessate sono Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, dove i fiocchi scenderanno fino a quote collinari. Un evento non comune per la seconda metà di marzo, soprattutto perché arriva in un momento in cui la vegetazione è già in fase primaverile.

Il contrasto visivo sarà evidente: neve fresca su alberi in fiore e primi germogli. Una condizione suggestiva ma anche delicata per l’agricoltura, in particolare per colture precoci e frutteti.

Mercoledì 18 marzo: pioggia, neve e vento forte

La giornata del 18 marzo si configura come un vero “Mercoledì Bianco” lungo la dorsale appenninica. Le precipitazioni non si limiteranno alla neve.

Sulla fascia adriatica sono previste piogge diffuse, mentre il Sud continuerà a fare i conti con condizioni instabili. Alcune aree meridionali arrivano già da giorni difficili, segnati da allagamenti e mareggiate.

Il quadro complessivo sarà quindi di maltempo diffuso, con fenomeni diversi ma collegati da un’unica massa d’aria fredda.

Il ruolo del vento e l’effetto Wind-Chill

Oltre a neve e pioggia, il vero elemento dominante sarà il vento. Correnti da Nord e Nord-Est — Bora, Grecale e Tramontana — soffieranno con intensità sostenuta.

Questo comporta due effetti concreti:

mari agitati, soprattutto lungo i versanti esposti;

sensazione di freddo più intensa rispetto ai valori reali

Si tratta del cosiddetto effetto Wind-Chill. In pratica, il vento rimuove lo strato di calore che il corpo genera per difendersi dal freddo. Il risultato è una temperatura percepita più bassa rispetto a quella misurata.

In condizioni di vento forte, pochi gradi sopra lo zero possono essere avvertiti come temperature decisamente inferiori. Un aspetto da non sottovalutare per chi si sposta o lavora all’aperto.

Festa del Papà fredda, poi una tregua breve

Giovedì 19 marzo, giorno della Festa del Papà, il tempo resterà instabile in alcune zone. Le precipitazioni residue interesseranno soprattutto il Sud e parte del medio Adriatico, tra Abruzzo e Molise.

Con l’arrivo dell’Equinozio di primavera, previsto per venerdì 20 marzo alle ore 15:46, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, si tratterà di una pausa temporanea.

Le temperature resteranno contenute e non torneranno ai livelli miti delle settimane precedenti.

Weekend incerto: tra neve e nuove piogge

Il primo fine settimana della primavera astronomica si presenterà come una fase di transizione. Non ci sarà ancora stabilità.

Le previsioni indicano:

sabato 21 marzo: possibili nevicate sulle Alpi;

domenica 22 marzo: passaggio instabile tra Sicilia e Sardegna.

L’incertezza resta elevata, segno di un’atmosfera ancora dinamica e lontana da un assetto stabile primaverile.

Temperature sotto media anche la prossima settimana

Il raffreddamento iniziato il 13 marzo continuerà a influenzare anche l’inizio della settimana successiva. I valori termici resteranno sotto la media stagionale.

Questo significa che cappotti e abiti pesanti resteranno necessari ancora per diversi giorni, soprattutto nelle ore mattutine e serali.

Cosa cambia davvero per chi vive e si sposta

rischio neve a quote collinari nel Centro Italia;

possibili disagi alla viabilità nelle aree appenniniche;

vento forte con mare agitato e collegamenti marittimi a rischio;

percezione di freddo accentuata rispetto ai dati ufficiali.

Non si tratta solo di un cambiamento meteorologico, ma di una fase che incide direttamente sulle abitudini quotidiane.