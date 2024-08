Le previsioni di Ilmeteo.it

Il caldo rovente che ha caratterizzato l’Italia nelle ultime settimane è prossimo alla fine. Tra sabato 17 e domenica 18 agosto, l’anticiclone che ha portato temperature fuori norma sarà messo a dura prova da una violenta perturbazione temporalesca. Lo scontro tra diverse masse d’aria promette eventi meteo estremi.

Un agosto da record

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, annuncia che fino a sabato 17 agosto, l’Italia continuerà a registrare temperature oltre la media storica, con punte fino a 38-40 gradi soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori. Tuttavia, l’instabilità aumenterà progressivamente, partendo dai settori alpini, con i primi temporali in estensione verso le pianure di Piemonte e Lombardia.

Lo scontro tra masse d’aria

Con l’aumento del caldo, cresce l’energia potenziale in gioco. L’evaporazione dai mari e i contrasti termici esaltati daranno origine a imponenti celle temporalesche, alte fino a 10-15 km. Questa situazione esploderà domenica 18 agosto, quando una perturbazione proveniente dal Nord Europa irromperà sull’Italia, richiamando aria fresca e instabile in quota, capace di intaccare l’anticiclone.

Temporaloni in arrivo

Il maltempo inizierà a colpire il Nord, per poi estendersi al Centro, in particolare sui settori tirrenici, e infine alla Campania. La violenza della perturbazione potrebbe generare temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate e, in rari casi, anche di tornado. Le temperature caleranno fino a 10°C, soprattutto al Nord e nelle regioni centrali.

Dettagli sui prossimi giorni

Oggi, 16 agosto, si prevedono temporali su Alpi e Prealpi, in estensione verso le pianure del Nord. Al Centro, piogge e temporali interesseranno le Marche, mentre al Sud il tempo sarà soleggiato e caldo. Domani, 17 agosto, il Nord vedrà un passaggio dal sole ai temporali; al Centro ci saranno temporali sparsi e al Sud instabilità sui settori montuosi. Domenica 18 agosto, temporali e piogge intense colpiranno il Nord, il Centro sarà diffusamente instabile e al Sud il maltempo peggiorerà nel pomeriggio sulla Campania. La tendenza è di una perturbazione in movimento verso il Centro-Sud, con un ritorno del sole al Nord.