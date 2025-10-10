Le previsioni de IlMeteo.it

Temperature da inizio settembre nel cuore dell’autunno. Clima estivo fino a lunedì, poi occhi puntati su una possibile discesa fredda dai Balcani.

Ottobre si traveste d’estate e regala all’Italia una nuova “ottobrata” di straordinaria intensità. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, riportate dal meteorologo Lorenzo Tedici, i prossimi giorni saranno dominati da un caldo anomalo, con temperature fino a 27 gradi in diverse città del Paese e un clima che, come sottolinea l’esperto, “significa avere il clima di inizio settembre nel cuore di ottobre”.

Temperature da record in mezza Italia

La mappa termica prevista tra venerdì e l’inizio della prossima settimana mostra un’Italia insolitamente calda. Le temperature massime raggiungeranno 26-27 gradi a Firenze, Napoli, Oristano, Prato, Roma, Siracusa, Sondrio e Terni, mentre su gran parte del territorio si resterà tra 23 e 25 gradi.

A Milano, la massima sfiorerà i 23 gradi, ben 5 gradi oltre la media stagionale, confermando un’anomalia diffusa soprattutto nel Centro-Nord, dove i valori si manterranno tra +5 e +6 gradi sopra la norma.

“Non è più una rarità — spiega Tedici —. Ormai questo mese presenta spesso connotati simili-estivi”. Un quadro che conferma il trend degli ultimi anni: ottobre si comporta sempre più come un’estensione dell’estate, con giornate soleggiate, temperature elevate e notti relativamente miti.

Sole quasi ovunque, ma con qualche insidia tra le Isole

Nonostante il predominio del bel tempo, il cielo sereno non sarà totale. “Nelle prossime ore il cielo sereno non sarà presente ovunque — avverte Tedici —. Si prevedono ancora degli addensamenti tra le Isole Maggiori e, localmente, sul Sud peninsulare. Sulla Sardegna e sulla Sicilia non si escludono anche dei rovesci a causa di una piccola zona depressionaria presente sul mare tra le isole”.

Si tratta di un disturbo modesto ma da monitorare: una piccola area di bassa pressione che potrebbe portare piovaschi irregolari nelle zone costiere e interne di Sardegna e Sicilia, in un contesto comunque dominato da un clima tardo-estivo.

“Bella ottobrata” fino a lunedì, poi attenzione all’Est

Secondo le previsioni di IlMeteo.it, l’attuale fase stabile e calda durerà almeno fino a lunedì 13 ottobre, con una lunga parentesi di sole e clima mite su quasi tutto il Paese.

“Al di là di queste insidie insulari, avremo dunque la ‘bella ottobrata’ almeno fino a lunedì; in seguito una colata di aria polare russa investirà sicuramente i Balcani e i Carpazi, marginalmente anche l’Italia”, spiega Tedici.

Il meteorologo precisa però che molto dipenderà dalla traiettoria dell’aria fredda in arrivo dalla Russia, che “spesso subisce un ‘East-Shift’ rispetto alle prime proiezioni modellistiche”.

“In altre parole, spesso le masse d’aria polari dalla Russia vengono inizialmente previste dai modelli in discesa verso Ovest Sud-Ovest, verso l’Italia; mano a mano che le previsioni vengono aggiornate, e la proiezione si avvicina all’evento, si osserva un ‘ricalcolo’ della traiettoria più verso Est, quello che in inglese si chiama appunto ‘East-Shift’.”

Le ultime analisi, rispetto alle previsioni precedenti, indicano proprio un “East-Shift” verso i Balcani, con un impatto più limitato sull’Italia. “Staremo a vedere, ci troveremo in bilico tra una massa d’aria più calda da Sud e una massa d’aria più fredda da Nord”, conclude l’esperto.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 10 ottobre

Nord: sole e clima mite.

Centro: cielo sereno e caldo.

Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove.

Sabato 11 ottobre

Nord: giornata soleggiata e mite.

Centro: sole e temperature elevate per il periodo.

Sud: ancora qualche pioggia irregolare in Sardegna, più rara in Sicilia.

Domenica 12 ottobre

Nord: soleggiato e mite.

Centro: cielo sereno e caldo.

Sud: molte nubi tra Sardegna e Sicilia, con rare piogge locali.

Tendenza fino a lunedì 13 ottobre: Tempo stabile, soleggiato e mite su tutto il Paese, con possibili variazioni a partire da martedì per effetto di correnti fredde in arrivo da Est.

Immagine: IA.