Le previsioni di IlMeteo.it

Il 2025 inizia con l’arrivo di correnti nord-atlantiche che portano la prima perturbazione dell’anno. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, ha confermato che il fronte perturbato si sta spostando dalla Romagna verso il Sud Italia.

Precipitazioni sono previste in Romagna, Marche, Toscana e Lazio, prima di coinvolgere le regioni centrali e, successivamente, la Campania e la Basilicata. Nevicate interesseranno l’Appennino a partire dai 900-1100 metri, regalando un paesaggio invernale ai comprensori sciistici della dorsale. Ulteriori nevicate sono attese anche in Valle d’Aosta e lungo i rilievi alpini di confine.

Venti in rinforzo su molte regioni

La perturbazione sarà accompagnata da venti intensi di Libeccio su gran parte del Centro-Sud, mentre sull’Alto Adriatico soffieranno da Nord-Est. Questo determinerà un venerdì caratterizzato da piogge diffuse su metà del Paese e da condizioni ventose in diverse aree. Nel corso della serata, le precipitazioni si sposteranno verso l’estremo Sud, con un miglioramento graduale altrove grazie alla rotazione dei venti che soffieranno da Maestrale.

Sabato di sole, ma all’orizzonte una seconda perturbazione

La giornata di sabato 4 gennaio sarà prevalentemente soleggiata, con qualche addensamento locale in Val Padana e al Nord-Ovest. Residui nuvolosi persisteranno al mattino sull’estremo Sud, ma il tempo sarà in generale stabile. Domenica 5 gennaio, invece, porterà un aumento della nuvolosità fin dal mattino al Nord e in Toscana, con piogge previste tra Liguria e Versilia. Nel corso della giornata potrebbe verificarsi qualche pioviggine sulla Pianura Padana occidentale, mentre il resto del Paese godrà di condizioni più soleggiate, soprattutto al Centro-Sud.

Il ciclone della Befana porterà vento e precipitazioni

Dalla sera di domenica, il Ciclone della Befana colpirà l’Italia. Nonostante il suo centro si approfondisca lontano dal nostro territorio, tra Londra e Parigi, con una pressione di circa 978 hPa, i suoi effetti si faranno sentire anche in Italia. L’Epifania sarà una giornata ventosa, con correnti tese di Scirocco che interesseranno soprattutto i mari e le coste tirreniche. Al Nord sono previste nevicate sulle Alpi oltre i 1.000 metri e qualche fiocco potrebbe cadere a bassa quota sul Piemonte meridionale. Piogge sparse coinvolgeranno le regioni centrali tirreniche.