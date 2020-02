Le previsioni in Sicilia

Avvio di settimana in un clima di anticipata primavera dove l’inverno continua ad essere il grande assente. Sarà cosi anche domani.

Si rinforza l’alta pressione determinando una giornata stabile e soleggiata con qualche addensamento sparso. Temperature in aumento con punte anche attorno ai 20-21°C. Venti in prevalenza da Libeccio e Ponente, tendenti a fori la sera sulle Tirreniche. Moto ondoso in aumento, anche sensibile con mari molto mossi ed agitati la notte sul tirreno.

Per un cambiamento e avvertire gli influssi dellala perturbazione fredda che interesserà le regioni centro settentrionali dovremo aspettare mercoledì sera quando i venti cominceranno a ruotare da Maestrale e così portare ad un calo delle temperature.