Le previsioni in Sicilia

Ancora instabile il clima in Sicilia anche se in graduale miglioramento. Sole e nuvole si alterneranno per l’intero corso della giornata possibili piogge sul versante occidentale dell’Isola con possibili fenomeni temporaleschi nel pomeriggio.

Temperature in lieve flessione sulle regioni peninsulari. Ventilazione debole variabile. Canale di Sicilia mosso, poco mossi gli altri mari.