Le previsioni in Sicilia

Sole e bel tempo domani in Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo nei valori diurni in Sicilia e Calabria, con punte di 23-24°C sul Catanese e fin verso i 20-22°C tra Sibaritide, Crotonese, Catanzarese e Locride.

Venti di Libeccio, in progressivo rinforzo a partire dalla Campania. Mari da poco mossi a mossi.

Questa la tendenza per questo inizio settimana ma non sarà così fino al weekend. Brusca variazione del tempo tra mercoledì 26 e giovedì 27, quando una pronunciata ondulazione del flusso atlantico sul Mediterraneo, seguita dall’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa, ripristinerà condizioni tipicamente invernali.

Una rapida perturbazione darà la stura a piogge e brevi rovesci temporaleschi dapprima in Campania, poi in Calabria tirrenica, infine sull’area dello Stretto di Messina e sui rilievi settentrionali della Sicilia, in un contesto termico in marcata diminuzione