le previsioni del tempo

Previsioni del tempo in Sicilia per le prossime ore, sarà un week end all’insegna del sole con qualche nuvola ma senza piogge.

La pressione in aumento favorirà infatti una giornata domenicale più stabile e soleggiata quasi ovunque, salvo addensamenti nuvolosi ancora residui qua e là ma senza effetti.

L’alta pressione verrà disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata.

Temperature in lieve aumento sulla Sicilia occidentale; la colonnina di mercurio oscillerà tra i 18 gradi di Trapani e i 10 gradi di Enna.

Venti in rotazione dai quadranti orientali.

Mari in prevalenza poco mossi sulle coste e mossi sulle isole.