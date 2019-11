Le previsioni in Sicilia

Dopo il maltempo e le piogge di oggi che in diverse zone della Sicilia hanno creato non pochi disagi, domani la giornata si presenta un po’ dappertutto in deciso miglioramento.

Ancora instabilità nel versante settentrionale con possibili deboli piogge che si alterneranno con ampi spazi miglioramento. Nel pomeriggio ed in serata situazione ancora in progressivo miglioramento con riduzione della nuvolosità residua.

Temperature in contenuto aumento, ventilazione moderata da ONO. Mari in prevalenza mossi o a tratti molto mossi.