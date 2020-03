Le previsioni in Sicilia

Tempo in peggioramento sulla nostra isola per una perturbazione che attenuerà la ritirata dell’anticiclone. Piogge e rovesci dalla Campania si estenderanno anche in Sicilia, specie sui versanti occidentali. Non sono da escludersi dei temporali.

Il tutto accompagnato da un calo termico anche sensibile, specie laddove i valori hanno raggiunti i picchi insolitamente miti nei giorni scorsi. La neve è attesa tornare sui monti sopra i 1000m. Tale fase instabile e dinamica potrebbe durare per buona parte della settimana seppur con fasi asciutte e soleggiate.

Previsti rovesci sul Tirreno settentrionale, nel messinese e nelle Eolie. Temporali anche nel nisseno e nell’ennese.

Situazione più stabile nel catanese, dove il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, non sono previste piogge