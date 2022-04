È successo negli Stati Uniti d'America

Una modella di OnlyFans è accusata di avere pugnalato a morte il suo ragazzo nel loro appartamento prima della condivisione di contenuti a luci rosse sul social media. È successo negli Stati Uniti d’America e lo riporta il New York Post.

L’influencer Courtney Clenney, 25 anni, conosciuta sui social con il nome di Courtney Tailor, si trova in un istituto psichiatrico dopo avere ucciso il 27enne Christian Obumseli.

La polizia ha risposto a una chiamata al 911 della ragazza intorno alle 17 ora locale, da un condominio di lusso di Miami, in Florida. Lì gli agenti hanno trovato il corpo del suo ragazzo, pugnalato una volta alla spalla. I soccorritori hanno trasportato Obumseli nell’ospedale più vicino dove, però, è morto a causa delle ferite riportate.

La polizia ha riportato che la violenza è stata causata da una lite domestica: “Sappiamo che c’è stato un alterco fisico tra di loro prima dell’accoltellamento”, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Polizia di Miami. Gli amici della coppia, inoltre, hanno raccontato che le discussioni tra Courtney e Christian erano frequenti.

Secondo alcuni conoscenti intimi, il giovane si era trasferito di recente nella zona e viveva con Clenney nel condominio One Paraiso, situato nel quartiere Edgewater di Miami. I vicini hanno riferito che la coppia litigava spesso e che la polizia era persino intervenuta qualche volta.

La donna, una volta portata alla stazione di polizia, ha minacciato di uccidersi. Di conseguenza, come prevede il Baker Act della Florida, che consente alle forze dell’ordine, ai medici e ai giudici di affidare una persona a un centro di trattamento della salute mentale per un massimo di 72 ore se manifesta tendenze suicide o violente, Courtney è stata condotta in un istituto psichiatrico.

Non è chiaro se e quando la ragazza, il cui account Instagram ha un seguito di oltre 2 milioni di follower, sarà rilasciata. Al momento, non c’è alcuna accusa di omicidio a suo carico.