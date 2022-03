La Fife e la Guerra in Ucraina.

Guerra in Ucraina, un Miao di rabbia contro Putin. Anche i gatti di tutto il mondo si schierano contro la Russia. La Federazione internazionale felina ha deciso di comminare sanzioni ai gatti russi e ai suoi allevatori. A essere colpiti, questa volta, sono i micetti allevati dalla “perfida Russia”. Ecco cosa ha comunicato il Consiglio della FIFe (Federation international feline): “la Fife ritiene di non poter semplicemente assistere a queste atrocità e non fare nulla, quindi ha deciso che a partire dal 01.03.2022”. Ed ecco le sanzioni comminate ai felini russi:

Nessun gatto allevato in Russia può essere importato e registrato in nessun libro genealogico FIFe al di fuori della Russia, indipendentemente dall’organizzazione che ha rilasciato il suo albero genealogico.

Nessun gatto appartenente a espositori residenti in Russia può essere iscritto a qualsiasi fiera FIFe al di fuori della Russia, indipendentemente dall’organizzazione a cui questi espositori fanno parte.

Un Miao contro Putin, bando ai gatti russi

La Fife, inoltre, informa che le restrizioni saranno valide fino al 31.05.2022 e saranno riviste se e quando necessario. Oltre alle sanzioni, la Fife prevede interventi a favore dei gatti in Ucraina: “Il consiglio di amministrazione della FIFe ha anche deciso che dedicherà una parte del suo budget a sostenere gli allevatori e gli allevatori di gatti in Ucraina che stanno soffrendo a causa della situazione attuale. “Consulteremo la nostra Unione ucraina di felinologia (UFU) membro della FIFe ucraina, nonché i nostri membri nei paesi confinanti con l’Ucraina, su come farlo al meglio”.

La Fife? Le Nazioni Unite del mondo dei gatti

Ma cosa è la FIFe? I responsabili di questa federazione si considerano ”le Nazioni Unite delle Federazioni Feline”. Si tratta infatti di una federazione di membri nazionali che rappresentano, attualmente, 40 paesi con 42 membri a pieno titolo, ma il cui numero continua a crescere. Queste organizzazioni membri hanno scelto di seguire le stesse regole per quanto riguarda gli standard di razza, l’allevamento e la registrazione, i nomi degli allevamenti, le mostre, i giudici e gli studenti giudici. Ed adesso sono uniti in questo sforzo contro la Russia.

Avvertenza per i lettori. In questi giorni stanno circolando parecchie fake news su ciò che accade in Ucraina. La notizia che qui riportiamo riprende testualmente, letteralmente parola per parola, il contenuto di un sito intestato realmente alla Federazione internazionale felina. Con il massimo rispetto per la terribile prova che il popolo ucraino sta affrontando, chiaramente schierati contro la guerra e le persecuzioni in qualsiasi forma esse si manifestino, ci è sembrato comunque giusto riportare integralmente la posizione espressa dalla suddetta Federazione.