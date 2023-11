Dramma nel Milanese

A San Giorgio su Legnano, nel Milanese, un uomo ha aperto il fuoco in una casa, ferendo in modo grave la compagna di 35 anni. Ha, poi, rivolto l’arma, regolamente detenuta, verso se stesso e si è ucciso. Il dramma è avvenuto oggi, 13 novembre, alle 13.

Sul posto son intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, che stanno ricostruendo l’accaduto, e i soccorritori del 118. La 35enne è stata trasportata in ospedale a Legnano in codice rosso. L’uomo era colombiano come la vittima.

Come riportato su MilanoToday, la donna, colpita all’addome, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi soccorsa da un vicino che l’ha portata al sicuro. L’uomo, invece, ha bussato a due anziani, a cui faceva da badante, è entrato e si è ucciso.