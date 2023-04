Nel Milanese

Incidente sul lavoro mortale a Noverasco di Opera, nel Milanese.

Due operai sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante i lavori di potatura.

Un terzo è rimasto ferito in modo grave.

Ne hanno dato notizia il 118 e Vigili del fuoco che si sono recati sul posto con l’elisoccorso e altri mezzi. Il cedimento è avvenuto in via Carl Marx 16, in un centro sportivo dove si pratica il golf.

La ricostruzione

I due operai morti e il terzo ferito stavano lavorando alla potatura di piante ad alto fusto, e per questo motivo si trovavano sopra una piattaforma aerea a circa 20 metri da terra, in un cestello sostenuto da un braccio meccanico, che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo. Inoltre, il cestello è stato poi schiacciato da una gru.

L’incidente è avvenuto all’interno del golf club Le Rovedine poco prima delle 10. I pompieri hanno dovuto disincastrare il ferito, 25 anni, dai resti della piattaforma. Poi il 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale milanese di Niguarda. Per gli altri due, invece, non c’è stato niente da fare: avevano 55 e 69 anni.