È successo a Milano

Una lite in un condominio di Milano, in zona Quarto Oggiaro, è finita nel sangue. La polizia è intervenuta alle 2.45 della notte scorsa, in via Trilussa.

Un uomo di 46 anni Tommaso Riva è salito al piano sopra il suo appartamento e ha aggredito una coppia di anziani, uccidendo il 68enne Giuseppe Alfredo Villa con un coltello da cucina. Ancora da chiarire le cause della lite.

La vittima è stata trasportata in gravi condizioni e in arresto cardiaco al Niguarda dov’è morta dopo un’ora. L’aggressore, invece, è stato bloccato dalla Polizia nel cortile dello stabile e condotto in Questura dov’è stato arrestato per omicidio volontario.