È successo stamattina

A Milano, stamattina, intorno alle 10.10, c’è stato un incidente tra un filobus e un’auto, in viale Lodovico Scarampo, in zona Fiera.

Secondo quanto fa sapere l’AREU, Agenzia regionale emergenza urgenza, al momento sono state valutate e portate in ospedale 22 persone, tutte con traumi minori. Sono intervenuti un’automedica, nove ambulanze e la polizia locale.

È stato necessario l’intervento di vigili del fuoco, nove ambulanze e un’automedica. Tanti i traumi al collo, al volto e alle spalle tra chi viaggiava sul filobus. I 22 pazienti sono stati ricoverati tutti in codice verde.

Al San Carlo di Milano sono stati trasferiti un 40enne con trauma al volto e alla schiena, un 70enne e una 80enne entrambi con traumi a una spalla e al collo, oltre a una 39enne con trauma a una spalla e al bacino.

All’ospedale Fatebenefratelli sono stati trasportati una ragazza di 29 anni (trauma al volto) e una 60enne (trauma alla schiena).

Al San Paolo sono stati portati una 79enne con trauma a un braccio e a una gamba e una 41enne con trauma cranico non commotivo, alla schiena e a un arto inferiore. Al Policlinico, sempre in codice verde, ci sono un 63enne (trauma ginocchio), un uomo di 62 anni (trauma collo e spalla) e una 46enne (trauma cranico non commotivo).

Infine, all’ospedale Sacco, sono stati ricoverati una 70enne (trauma cranico non commotivo, al collo e alla schiena), una donna di 38 anni (trauma al bacino e a una gamba) e una 34enne (trauma collo e arto superiore).