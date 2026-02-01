Di nuovo in zona Rogoredo

Un pomeriggio qualunque, una piazza di quartiere, poi gli spari. Piazza Mistral, zona Rogoredo, Milano, è tornata al centro della cronaca dopo una sparatoria avvenuta intorno alle 15 di oggi, domenica 1 febbraio, culminata con un uomo gravemente ferito e ricoverato in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato con l’aggressione a una guardia giurata, derubata dell’arma mentre stava andando al lavoro. Da lì, una fuga, l’intervento delle Volanti e un conflitto a fuoco che ha coinvolto direttamente la polizia.

La dinamica: dall’aggressione agli spari contro la volante

L’episodio ha preso forma in pochi minuti. Dopo aver sottratto la pistola alla guardia giurata, l’uomo – ancora non identificato ufficialmente nelle prime ore – si è allontanato dirigendosi verso l’area della stazione di Rogoredo.

Alla vista della pattuglia della polizia, intervenuta dopo la segnalazione di una rapina, il rapinatore ha esploso diversi colpi contro la volante. A quel punto gli agenti hanno risposto al fuoco, colpendo l’uomo durante lo scontro.

Il ferito, un 25enne, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Le ferite e il contesto: tensione alta nella zona

L’uomo ha riportato ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio. Lo scontro a fuoco è avvenuto lungo via Cassinis, non lontano da piazza Mistral, in un’area già segnata da episodi recenti di violenza.

La zona di Rogoredo resta sotto osservazione da tempo. Proprio qui, pochi giorni fa, era stato ucciso un giovane di origine marocchina durante un altro intervento delle forze dell’ordine.

La reazione politica: “Ora basta, serve sicurezza”

Non si è fatta attendere la reazione del mondo politico. Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Milano, ha parlato di una situazione ormai fuori controllo: “La criminalità a Rogoredo cresce pericolosamente. Quanto avvenuto oggi ai danni di una guardia giurata e delle forze dell’ordine è inaccettabile e gravissimo. Rivolgo la mia solidarietà al vigilante picchiato e un sentito ringraziamento alle squadre della Polizia Antiterrorismo prontamente intervenute. È ora di dire basta e di ristabilire la sicurezza che i cittadini meritano”.

FAQ – Sparatoria a Milano, zona Rogoredo

Dove è avvenuta la sparatoria?

In piazza Mistral e nelle vie limitrofe, zona Rogoredo, a Milano.

Cosa ha scatenato l’intervento della polizia?

L’aggressione a una guardia giurata e il furto della sua arma.

Chi è rimasto ferito?

Un uomo di 25 anni, colpito durante il conflitto a fuoco con la polizia.

In che condizioni si trova?

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda.

Ci sono stati feriti tra gli agenti?

Al momento non risultano feriti tra le forze dell’ordine.