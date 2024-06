A Milano

Una 24enne italiana è stata investita ieri sera, domenica 23 giugno, sulle strisce pedonali in piazza Bausan a Milano. La giovane è stata trascinata per oltre 300 metri da una vettura guidata da un 21enne italiano in stato di ebbrezza, che continuava a procedere nonostante la ragazza fosse incastrata sotto il veicolo.

L’intervento della Polizia

A fermare la folle corsa del conducente è stata una volante della polizia, che ha notato le gambe della ragazza sporgere da sotto l’auto. Gli agenti, con l’aiuto di alcuni passanti, hanno sollevato il veicolo per liberare la giovane, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Niguarda. Attualmente, la ragazza è in coma farmacologico.

Il conducente, risultato positivo all’alcoltest, ha rischiato il linciaggio da parte dei residenti furiosi per l’accaduto. La polizia ha dovuto caricare l’uomo sulla volante per proteggerlo dalla folla.

L’incidente è avvenuto alle 22 in via Ricotti all’angolo con via Mercatini. La ragazza investita era in compagnia di un’amica di 30 anni, anch’essa colpita e riportante contusioni. La vettura coinvolta, una Ford, è stata fermata in piazzale Bausan, non lontano dal luogo dell’impatto.

Il 21enne è stato denunciato ma al momento risulta in libertà. La Polizia Locale continua le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare ulteriori provvedimenti.