A Milano

Nella notte a Milano, intorno alle 23, precisamente in via Cogne nel quartiere Quarto Oggiaro, si è verificato un tragico omicidio-suicidio. I carabinieri sono intervenuti inizialmente per un uomo di 51 anni che si è lanciato dal settimo piano di un palazzo, perdendo la vita. Tuttavia, la scoperta più inquietante è avvenuta all’interno dell’appartamento dove il 51enne abitava.

I militari hanno, infatti, trovato un secondo cadavere, identificato come un uomo sconosciuto privo di documenti d’identità, colpito da un’arma da taglio secondo i primi accertamenti medico-legali. Stando a una prima ricostruzione, sembra che durante una lite il 51enne abbia ucciso l’altro uomo utilizzando un paio di forbici, per poi compiere il gesto estremo lanciandosi dal settimo piano del condominio.

Al momento, si esclude il coinvolgimento di altre persone nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando per raccogliere ulteriori informazioni e comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragica vicenda.